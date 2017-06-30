Фабрика по производству верхней одежды

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Хиты продаж
картинка ПР-41 с от магазина GRAFINIA
35 900 руб.
25 900 руб.
Вы экономите: 10 000 руб.
ПР-41 с
картинка ПР-37 с от магазина GRAFINIA
34 900 руб.
26 900 руб.
Вы экономите: 8 000 руб.
ПР-37 с
картинка ПР-34 г от магазина GRAFINIA
36 900 руб.
29 900 руб.
Вы экономите: 7 000 руб.
ПР-34 г
картинка ПР-23 б от магазина GRAFINIA
31 900 руб.
19 900 руб.
Вы экономите: 12 000 руб.
ПР-23 б
картинка ПР-41 б от магазина GRAFINIA
35 900 руб.
25 900 руб.
Вы экономите: 10 000 руб.
ПР-41 б
картинка ПР-35 ч от магазина GRAFINIA
35 900 руб.
26 900 руб.
Вы экономите: 9 000 руб.
ПР-35 ч
верхняя одежда
Интернет-магазин модной одежды

Компания GRAFINIA – это известный российский производитель одежды из натуральной кожи и меха для мужчин и женщин. Королевский ассортимент от талантливых дизайнеров способен удивить каждого. Модные и стильные дубленки, кожаные куртки, пальто, кардиганы и шубы с радостью покупают клиенты со всего мира. В нашем фирменном интернет-магазине в Екатеринбурге от нашей собственной московской швейной фабрики Вы всегда можете купить верхнюю одежду по самой выгодной цене производителя.

Ассортимент интернет магазина GRAFINIA в Екатеринбурге

Фабрика GRAFINIA традиционно обновляет ассортимент ко всем сезонам. У нас каждый желающий может купить одежду на нашем сайте в Екатеринбурге в классическом и современном стиле. Наши опытные дизайнеры разрабатывают модную одежду с учетом современных тенденций и авторских разработок. Сейчас обновлен каталог дубленок и курток из кожи. В период распродажи верхней одежды на модели с предыдущих сезонов действуют отличные скидки. На нашем фирменном сайте от компании GRAFINIA в Екатеринбурге можно изучить весь ассортимент и выбрать верхнюю одежду на свой вкус. Ждем Вас в нашем фирменном магазине в Екатеринбурге. А также, ждем Вашего звонка на наши телефоны, указанные в шапке сайта и контактах.

Одежда из кожи и меха в Екатеринбурге

У нас в компании GRAFINIA прекрасный ассортимент. Компания специализируется на качественном производстве и оптово-розничной торговле верхней одежды. В нашем богатом ассортименте много шикарных дублёнок, шуб, одежды из меха и кожи, а также эксклюзивных аксессуаров. Компания параллельно развивает две  торговые марки. Женская линия выпускается под брендом GRAFINIA, а мужская под брендом MERIDIAN. Компания занимает лидирующие позиции по продаже одежды из кожи и меха на международном рынке. Верхняя одежда из натуральных материалов очень комфортная и роскошная. Благодаря удивительному ассортименту в компании GRAFINIA, каждый желающий может выбрать и купить дубленку или куртку в Екатеринбурге на свой вкус. Покупка верхней одежды в фирменном магазине от надежного производителя – гарантия качественных покупок. Известные производители уделяют огромное значение качеству материалов и технологиям. Только элитный мех и натуральная кожа используются для пошива верхней одежды в компании GRAFINIA.


Где купить верхнюю одежду от GRAFINIA в Екатеринбурге?

Фабрика GRAFINIA открыта к сотрудничеству с оптовыми и розничными покупателями. Компания с огромной радостью принимает заказы со всех городов России и мира. Наша компания GRAFINIA успешно открывает фирменные интернет-магазины верхней одежды по всей стране. Теперь легко стало купить одежду в интернет-магазине в Екатеринбурге и других городах России. В большом ассортименте от нашей московской фабрики GRAFINIA каждый желающий может выбрать одежду высокого качества по низкой стоимости для себя и своих близких. Современный стиль и роскошная цветовая палитра обязательно удивит вас. Мы постоянно пополняем модельные и размерные ряды. Наша дружная команда талантливых мастеров с огромной любовью разрабатывает и выпускает интересные коллекции к каждому сезону. Наши дорогие постоянные и оптовые покупатели с нетерпением ждут выхода новых коллекций. С фабрикой GRAFINIA купить верхнюю одежду в Екатеринбурге – это море позитивных эмоций с приятной выгодой!


Одевайтесь стильно в Екатеринбурге зимой и летом!

В нашем магазине представлен огромный выбор женских кожаных курток, дубленок, шуб, пальто, жилеток и других аксессуаров. Наша продукция разработана собственными дизайнерами и конструкторами, а при работе мы используем только качественный материал от наших поставщиков с которыми работаем уже годами. Обращаем ваше внимание на то, что мы не производим кожаные куртки из кожзама, экокожи и прочих искусственных материалов

В нашем интернет-магазине есть продукция и для мужчин. Мы можем предложить мужские кожаные куртки, дубленки, кожаные куртки с мехом. Вся одежда выполнена из натуральных материалов и поэтому прослужит вам долго. В производстве кожаных изделий и дубленок мы принципиально не используем искусственные материалы

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