Фабрика по производству верхней одежды

Компания GRAFINIA – это известный российский производитель одежды из натуральной кожи и меха для мужчин и женщин. Королевский ассортимент от талантливых дизайнеров способен удивить каждого. Модные и стильные дубленки, кожаные куртки, пальто, кардиганы и шубы с радостью покупают клиенты со всего мира. В нашем фирменном интернет-магазине в Екатеринбурге от нашей собственной московской швейной фабрики Вы всегда можете купить верхнюю одежду по самой выгодной цене производителя.



Ассортимент интернет магазина GRAFINIA в Екатеринбурге



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Одежда из кожи и меха в Екатеринбурге



У нас в компании GRAFINIA прекрасный ассортимент. Компания специализируется на качественном производстве и оптово-розничной торговле верхней одежды. В нашем богатом ассортименте много шикарных дублёнок, шуб, одежды из меха и кожи, а также эксклюзивных аксессуаров. Компания параллельно развивает две торговые марки. Женская линия выпускается под брендом GRAFINIA, а мужская под брендом MERIDIAN. Компания занимает лидирующие позиции по продаже одежды из кожи и меха на международном рынке. Верхняя одежда из натуральных материалов очень комфортная и роскошная. Благодаря удивительному ассортименту в компании GRAFINIA, каждый желающий может выбрать и купить дубленку или куртку в Екатеринбурге на свой вкус. Покупка верхней одежды в фирменном магазине от надежного производителя – гарантия качественных покупок. Известные производители уделяют огромное значение качеству материалов и технологиям. Только элитный мех и натуральная кожа используются для пошива верхней одежды в компании GRAFINIA.





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